Кобзон потрапив до лікарні

Йосип Кобзон поскаржився на погіршення самопочуття.

Російський співак Йосип Кобзон в онкоцентрі, у нього попереду - новий курс лікування.

Естрадний співак самостійно звернувся до клініки і поскаржився на погіршення стану здоров'я, передає Регіон online.

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Відомо, що вже не один рік Кобзон бореться з онкологічним захворюванням. "Так, проходжу лікування. Почуваюся добре", - передає слова Кобзона один з російських пропагандистських ресурсів.

Водночас є повідомлення від джерел, що артист сам приїхав у лікарню зі скаргами на самопочуття. Там йому запропонували пройти обстеження з подальшим лікуванням, на що Кобзон погодився. Зараз він вже госпіталізований і перебуває у палаті онкоцентру.

Раніше Україна позбавила народного артиста Росії Йосипа Кобзона державних нагород і заблокувала його активи.