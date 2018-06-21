У Великобританії знайшли мертвою "королеву краси" (фото)

Причина смерті "Міс Великобританії" і відомої актриси 32-річної Градон поки невідома. Відзначається, що зовнішніх ознак насильницької смерті немає і все стане відомо після розтину.

Увечері в середу, 20 червня, в Медберне (графство Нортамберленд) була знайдена мертвою британська актриса, "Міс Великобританія" Софі Градон.

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Про це повідомляють західні ЗМІ, а також хлопець Софі Градон Аарон Армстронг, який розмістив відповідне повідомлення на своїй сторінці в Facebook.

Причина смерті поки невідома. Відзначається, що зовнішніх ознак насильницької смерті немає і все стане відомо після розтину.

"Я ніколи не забуду цю усмішку, я так сильно тебе люблю, ти мій світ назавжди", – прокоментував фотографію коханий дівчини.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Колумбії знайшли мертвим 23-річного російського ведучого Бородіна.