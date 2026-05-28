Вийшов трейлер 2 сезону хітового анімаційного серіалу 'Люди Ікс '97'

Кінокомпанія Marvel Entertainment показала перший трейлер другого сезону супергеройського анімаційного серіалу "Люди Ікс '97" (X-Men '97 ).

Мультсеріал заснований на однойменних класичних персонажах Marvel Comics, до того як їх перенесли на екрани в ігрових фільмах, і є продовженням оригінального мультсеріалу 1992 року. Його сюжет продовжується з моменту, де завершилася історія оригінального шоу в 1997 році.

Водночас, судячи з трейлера другого сезону, цього разу на героїв чекають подорожі у часі, зустріч з Апокаліпсисом та ще багато нових випробувань.

Одночасно стало відомо, що його прем'єра відбудеться 1 липня 2026 року на Disney+.

Вже відомо, що ведеться розробка третього та четвертого сезонів.

Серіал "Люди Ікс '97" – що відомо

Нагадаємо, перший сезон мультсеріалу "Люди Ікс '97" вийшов у 2024 році.

Аби передати дух оригінального мультсеріалу, більша частина команди, відповідальної за розробку проекту, включала або людей, що стоять за створенням шоу 1992 року, або його відданих фанатів. Перед творцями стояло завдання адаптувати новий мультсеріал для сучасної аудиторії та одночасно віддати шану оригіналу. До озвучки також повернулися деякі актори з мультсеріалу 90-х.

Наразі оцінка серіалу на IMDb становить 8,7 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 99% схвалення від критиків та 91% від глядачів. Тим часом, на Metacritic кінооглядачі оцінили його в 82 із 100 балів, що відповідає характеристиці "всезагальне визнання", а широка аудиторія – у 7,9 із 10 балів, що відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

