Кобзон упав у кому - ЗМІ

Ряд ЗМІ повідомляють, що Кобзону вночі стало гірше.

У ніч на суботу, 28 липня, російський співак і депутат Держдуми 80-річний Йосип Кобзон впав у кому.

Як пише Страна, стан артиста різко погіршився - про це передає telegram-канал 112. Пізніше інформацію підтвердив канал Рен-ТВ.

27 липня повідомлялося, що співака підключили до апарату допоміжної вентиляції легень. Перед цим артиста перевели в реанімацію у відділенні нейрохірургії в одній з московських лікарень. Його стан оцінювався як стабільно важкий.

Читайте такожУ відомого російського барда виявили страшну хворобу - Кобзон

Раніше повідомлялося, що Кобзона терміново поклали в лікарню через проблеми з серцем. Пізніше представниця Кобзона спростувала інформацію про те, що співак нібито перевели в реанімаційне відділення.

Як повідомляв УНІАН, проти Кобзона в Україні запровадили нові санкції і позбавили всіх нагород.