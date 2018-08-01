Танці з зірками: стали відомі учасники нового сезону танцювального шоу (фото, відео)

Другий сезон проекту "Танці з зірками" в 2018 році вийде на телеканалі 1+1 вже восени. Поки що відомі лише кілька зіркових учасників, які вийдуть на паркет і будуть змагатися за перемогу.

Новий сезон шоу "Танці з зірками" 2018 вже традиційно розпочався з #танцысосвездамиchallenge. Учасники шоу один за іншим публікують танцювальний ролик і передають виклик іншому учаснику. В результаті цього челлендж і формується повний список учасників шоу, які змагатимуться на паркеті вже в цьому сезоні.

Іраклі Макацарія

Грузинський бізнесмен і продюсер Іраклі Макацарія став першим учасником шоу "Танці з зірками 2018". Макацарія є засновником першої компанії, яка почала співпрацювати з Боллівудом. У 2013-му році Іраклі заснував продакшн-компанію Maq Entertainment. Саме вона відкрила Грузію для зйомок кіно і реклами для індійського ринку.

Гарячий холостяк офіційно заявив, що дуже хоче знайти свою половинку і вже готовий стати люблячим татом. Адже з переможницею шоу "Холостяк 6 Іраклі розірвав відносини.

У бізнесмена вже є досвід участі в подібному шоу – в 2017 році він став учасником грузинської версії шоу "Танці з зірками" і навіть дійшов до фіналу.

Маша Єфросініна

Телеведуча Маша Єфросиніна прийняла виклик грузинського красеня Іраклі Макацарія. На своїй сторінці в соціальній мережі зірка опублікувала веселе відео, в якому погодилася взяти участь у новому сезоні проекту і станцювала запальний танець. Крім того, Марія передала #танцысозвездамиchallenge всесвітньо відомому боксеру і володарю титулу чемпіона світу в легкій вазі Денису Берінчику.

За плечима 39-річної Марії – ряд телевізійних програм, зйомки в кіно, ведення Євробачення-2005, благодійні проекти, пише 24tv.ua.

Тепер, на "Танцях з зірками" ця успішна жінка хоче відкритися по-новому та приємно здивувати своїх шанувальників.

Денис Берінчик

Всесвітньо відомий боксер і володар титулу чемпіона світу в легкій вазі Денис Берінчик прийняв виклик від Маші Єфросиніної. На своїй сторінці в соціальній мережі спортсмен опублікував відео з боксерського рингу, в якому погодився взяти участь у новому сезоні проекту і виконав кілька танцювальних па. Крім того, Денис передав #танцысозвездамиchallenge майстру спорту зі спортивної аеробіки та тренеру Аніті Луценко.

30-річний боксер Денис Берінчик народився у Луганській області. Після школи майбутня зірка боксу закінчив Національний університет фізичного виховання і спорту України. Перший серйозний успіх прийшов до боксеру в 2010-му. Він виграв чемпіонат Міжнародної федерації студентського спорту і після цього перейшов у вищу вагову категорію.

Вже через рік Денис Берінчик взяв участь у Чемпіонаті світу з боксу. У першому ж бою спортсмен переміг свого опонента. У всіх наступних боях Денис впевнено тримав в руках перемогу. Згодом Денис Берінчик взяв участь в Олімпійських іграх, з яких привіз в Україну срібну медаль. Денис запам'ятався на Лондонській Олімпіаді тим, що після всіх своїх перемог танцював гопак.

У 2015-му відбувся дебют Дениса на професійному ринзі, де він переміг досвідченого бельгійця. Через рік боксер перейшов в легку вагову категорію. На рахунку Дениса Беринчика численні спортивні досягнення. Денис – срібний призер Олімпійських ігор, срібний призер чемпіонату світу, бронзовий призер літньої Універсіади, дворазовий чемпіон України і заслужений майстер спорту України з боксу.

Аніта Луценко

Майстер спорту зі спортивної аеробіки і тренер Аніта Луценко прийняла виклик від Дениса Беринчика. На своїй сторінці в соціальній мережі зірка опублікувала відео, в якому займається спортом і танцює на тлі мальовничих карпатських схилів. Крім того, Аніта передала #танцысозвездамиchallenge гумористу і тренеру Ліги сміху Ігорю Ласточкіну – поки не відомо, чи візьме він виклик.

Аніта Луценко займається спортом з 4 років. З 10-річного віку Аніта брала активну участь у найпрестижніших спортивних змаганнях. Аніта Луценко – майстер спорту і Срібна Чемпіонка Європи зі Спортивної Аеробіки, багаторазова Чемпіонка України з аеробіки та фітнесу, та фіналістка Чемпіонату Європи з Фітнесу.

Луценко також має танцювальний досвід – вона була частиною шоу-балету, а зараз готова поборотися за перемогу у наймасштабнішому танцювальному шоу країни.

Ігор Ластівчин

Аніта Луценко передала #танцысозвездамиchallenge гумористу і тренеру Ліги сміху Ігорю Ласточкіну – та він мужньо прийняв виклик! У цікавому відео, в якому гуморист підтвердив свою участь в шоу, Ігор проводить урок в танцювальному залі і навіть намагається виконати батман. Гуморист передав #танцысозвездамиchallenge із запрошенням вийти на паркет проекту співачці і вокаліст групи "НЕАНГЕЛИ" Славі Камінської – поки зірка ніяк не відреагувала.

Ігор Ластівчин народився в Ташкенті, столиці Узбекистану. Після школи хлопець вступив в Національну металургійну академію України в Дніпрі. Спочатку Ігор збирався працювати в нафтовій промисловості, однак потім зрозумів, що це не його покликання. Незважаючи на це, Ігор все ж отримав диплом і почав кар'єру в КВН.

Спочатку Ігор грав за дві дніпропетровські команди. Згодом йому запропонували стати капітаном. На рахунку гумориста також ролі у популярних комедійних серіалах "Країна У", "Казки", "Готель Галичина".

У 2015 році Ігор Ластівчин став тренером шоу "Ліга сміху". У другому сезоні проекту команда Ласточкіна стала переможницею. А ще через рік Ігор разом з Юрієм Горбуновим розділив перше місце третього чемпіонату України з гумору "Ліга Сміху", привівши дебютанта чемпіонату до кубка. У 2016 році Ігор став суддею шоу "Розсміши коміка".

Слава Камінська

До шоу "Танці з зірками" також приєдналася учасниця групи "Неангели" Слава Камінська. На виклик Ігоря Ласточкіна артистка смішно відреагувала. Вона ніби звернулася за допомогою до свого чоловіка – пластичного хірурга Едгару Камінському, який "вкрав" для неї ноги балерини. В кінці курйозного відео Слава передала естафету акторові театру і кіно Павлу Вишнякову

Одеситка Слава Камінська з 2006 року є вокалісткою в популярному серіалі "Неангели". У дитинстві артистка займалася вокалом і акробатикою. Гнучкість і пластику Слави досі демонструє у своєму блозі, а її особливий вокал люблять тисячі шанувальників у всьому світі.

Про танцях вокалістка теж не забуває. Мама двох дітей нещодавно показала складне па прямо посеред супермаркету. Слава спиралася на візок для продуктів, коли в неї сидів її син Леонард. Знімок був дуже ефектним і показав, наскільки зірка готова до участі в "Танцях з зірками".

Павло Вишняков

Тему "вкрадених" ніг балерини підтримав актор кіно і театру Павло Вишняков. Знаменитість вирішив зробити свій ролик пікантним, тому він з голим торсом погодився на участь у "Танцях з зірками". Павло Вишняков також зізнався, що має "бонус" – запозичені дві ноги танцівника балету. Відео вийшло спокусливим і забавним. В кінці ролика актор передав естафету співачці Мішель Андраде.

Білорус за національністю Павло Вишняков став улюбленцем українських глядачів. Актор зіграв головні ролі в серіалах "Повернення Мухтара" і "Опера за викликом". У 2015 році Павло Вишняков вирішив оселитися в Києві і навіть зізнався, що знайшов свою любов.

А ось що стосується танців, то в коментарі ТСН актор зізнався, що не має значної практики, тому для нього участь у шоу буде справжнім викликом.

"Мою "танцювальну кар'єру" цілком можна охарактеризувати відомим виразом "чоловіки не танцюють". Звичайно, всі актори вчаться азам хореографії в університетах. Одного разу я навіть виконував одну з головних ролей у мюзиклі, де було багато танцювальних постановок. Але все ж вийти на паркет танцювального проекту – для мене виклик", – зазначив Павло Вишняков.

Мішель Андраде

Після інтригуючого ролика Павла Вишнякова виклик прийняла співачка болівійського походження Мішель Андраде. Артистка станцювала запальний латино і заговорила в ролику на іспанській мові. В кінці відео Мішель передала естафету ресторатору Миколи Тищенка.

Мішель Андраде – не тільки талановита вокалістка в творчій команді Потапа, але і танцівниця, яка з дитинства займалась хореографією та художньою гімнастикою. Тому в кліпах і під час концертів зірка з легкістю відтворює па і демонструє неймовірну пластику свого тіла.