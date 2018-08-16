"Пам'ятаєш ту ніч, коли ти порізала мене": популярну співачку звинуватили у спробі вбивства

Колишній коханий Нікі Мінаж звинуватив зірку в спробі вбивства.

Популярна реп-виконавиця Нікі Мінаж ледь не вбила свого колишнього коханого – репера Сафарі Семюелса.

Про це у своєму Twitter написав екс-бойфренд співачки.

"Пам'ятаєш ту ніч, коли ти порізала мене і я ледь не помер, поліція і швидка допомога виносили мене на ношах, а мені довелося збрехати, що я намагався покінчити з собою, щоб тебе не посадили в тюрму?" — написав Сафарі, зазначивши, що настав час розповісти про це.

Remember the night you cut me and i almost died the police and ambulance had to take me out the crib on a stretcher and I had to lie and tell them I was trying to kill myself so they wouldn't take you to jail. When things like that start happening more Than once it's time to dip. — @IAMSAFAREE (@IAMSAFAREE) August 14, 2018

Нікі, в свою чергу, звинуватила колишнього коханого, що він вкрав у неї кредитну карту, і пригадала, як він в сльозах благав взяти його з собою в європейський тур.

"Ти вкрав мою кредитну картку і сказав мені, що ти думав, ніби це рахунок з "вільними грошима", про які я не знала. Бог покарає тебе за брехню. Ха! Припини говорити, що ти зібрав речі і пішов! Ти, ридаючи, благав мене взяти тебе з собою на гастролі в Європу!", - написала Мінаж.

U stole my card & told me you thought it was an account with free money" that I didn't know about. On God. God will strike you down & more for lying. Ha! Stop saying u packed & left ! On Jesus u came to my house CRYING BEGGING to go w|me to Europe to the EMA's. I said NO DUMMY — QUEEN (@NICKIMINAJ) August 14, 2018

Нікі Мінаж і Сафарі Семюелс зустрічалися протягом 10 років. Пара була заручена і готується до весілля. Але в 2014 році закохані сильно посварилися і розірвали стосунки.