"Пам'ятаєш ту ніч, коли ти порізала мене": популярну співачку звинуватили у спробі вбивства

16:14, 16 серпня 2018
Світ
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Нікі Мінаж / REUTERS

Про це у своєму Twitter написав екс-бойфренд співачки.

"Пам'ятаєш ту ніч, коли ти порізала мене і я ледь не помер, поліція і швидка допомога виносили мене на ношах, а мені довелося збрехати, що я намагався покінчити з собою, щоб тебе не посадили в тюрму?" — написав Сафарі, зазначивши, що настав час розповісти про це.

Нікі, в свою чергу, звинуватила колишнього коханого, що він вкрав у неї кредитну карту, і пригадала, як він в сльозах благав взяти його з собою в європейський тур.

"Ти вкрав мою кредитну картку і сказав мені, що ти думав, ніби це рахунок з "вільними грошима", про які я не знала. Бог покарає тебе за брехню. Ха! Припини говорити, що ти зібрав речі і пішов! Ти, ридаючи, благав мене взяти тебе з собою на гастролі в Європу!", - написала Мінаж.

Нікі Мінаж і Сафарі Семюелс зустрічалися протягом 10 років. Пара була заручена і готується до весілля. Але в 2014 році закохані сильно посварилися і розірвали стосунки.

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Теги: #репер#співачка