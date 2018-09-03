20-річну модель знайшли мертвою на розкішній яхті мільярдера (фото)

За 2 тижні до смерті дівчина опублікувала загадкове повідомлення, в якому написала: «У моїй голові сьогодні повний безлад», додавши до підпису емодзі вулкана, торнадо і голкою з кров'ю, що капає з неї.

20-річна модель з Австралії і зірка Instagram Шинейд Макнамара була знайдена мертвою на розкішній яхті мексиканського мільярдера біля берегів Греції.

Про це повідомляє таблоїд The Sun.

Як повідомляється, дівчина працювала на судні протягом чотирьох місяців, однак не уточнюється, чим саме вона займалася.

Цікаво, що за 2 тижні до смерті загадкова дівчина опублікувала повідомлення, в якому написала: «У моїй голові сьогодні повний безлад», додавши до підпису емодзі вулкана, торнадо і голкою з кров'ю, що капає з неї.

За яких обставин було знайдено тіло моделі, також не повідомляється. Однак поки яхта не може покинути порт, адже поліція веде розслідування.

За даними The Sun, судно належить бізнесмену з Мексики, а сам він покинув яхту за три дні до виявлення тіла австралійки.

Як повідомляв УНІАН, у США на секс-вечірці у доктора померла 18-річна модель з Росії.