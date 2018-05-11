У США на секс-вечірці у доктора померла 18-річна модель з Росії (фото)

Так, тіло було виявлено в квартирі 41-річного лікаря Навала Париха. В організмі дівчини знайшли кокаїн, екстазі, фентаніл і ксанакс,

В США 18-річна модель з Росії Ольга Лангиль померла від передозування наркотиками й іншими забороненими препаратами після інтимного контакту з раніше незнайомим їй чоловіком.

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Так, тіло було виявлено в квартирі 41-річного лікаря Навала Париха. В організмі дівчини знайшли кокаїн, екстазі, фентаніл і ксанакс, передає NBC Miami.

Сам чоловік стверджує, що вони познайомились з спорт-барі, а потім вирушили до нього. Вдома вони курили марихуану. Потім між ними, зі слів лікаря, стався "секс за взаємною згодою".

Поліція не розглядає смерть моделі як вбивство. Однак родичів бентежить саме інтимний контакт. Рідні не вірять, що секс між нею і лікарем був за обопільною згодою. Тому вони просять у Facebook всіх, хто був на тій вечірці, допомогти розслідуванню.