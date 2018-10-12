У мережі представили перший трейлер фільму "Аладдін" (відео)

У ролику можна почути мотив класичної пісні Arabian nights, а також побачити печеру чудес.

Компанія Disney опублікувала на каналі Youtube перший трейлер фільму "Аладдін". Режисером картини став Гай Річі. Читайте такожУ новому трейлері блокбастера "Аквамен" показали відродження Атлантиди (відео) У ролику можна почути мотив класичної пісні Arabian nights, а також побачити печеру чудес. Показали й самого Аладдіна, який забирає заповітну лампу з джином з печери. Всемогутнього джина зіграє відомий актор Уілл Сміт. Прем'єра фільму відбудеться в травні 2019 року.

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