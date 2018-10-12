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У мережі представили перший трейлер фільму "Аладдін" (відео)

10:07, 12 жовтня 2018
Світ
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У ролику можна почути мотив класичної пісні Arabian nights, а також побачити печеру чудес.

Показали й самого Аладдіна, який забирає заповітну лампу з джином з печери. Всемогутнього джина зіграє відомий актор Уілл Сміт.

Прем'єра фільму відбудеться в травні 2019 року.

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Теги: #фільми#трейлер