У США знайшли мертвою відому модель - матір дітей репера P. Diddy
Екс-кохана популярного репера P. Diddy Кім Портер, з якою він був у стосунках 13 років, знайдена мертвою. Смерть моделі підтвердив представник репера.
Про це повідомляє портал TMZ.
Джерела в поліції розповіли, що з дому Портер надійшов дзвінок з повідомленням про зупинку серця. Кім було 47 років. Повідомляється, що в останні кілька тижнів вона страждала симптомами грипу, можливо, пневмонією. За даними інших джерел, кілька днів тому вона зв'язувалася зі своїм лікарем і скаржилася, що не відчуває себе краще. Проте точна причина смерті поки невідома.
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Кім Портер була у стосунках з репером з 1994 року, а остаточно вони розлучилися в 2007. У Кім та P. Diddy є троє дітей — дочки-близнюки Джессі Джеймс і Д ' Ліла, а також син Крістіан.
Кім працювала як моделлю, так і актрисою, і вона виступала на шоу Дідді «Я хочу працювати для Дідді».
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