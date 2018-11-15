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Актор "Дизель Шоу" потрапив у нову ДТП (відео)

08:51, 15 листопада 2018
Інциденти
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Гашенко потрапив в аварію / Скріншот

Про аварію актор розповів на своїй сторінці в Facebook. В результаті ДТП був пошкоджений бампер його авто.

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"Доїхав з пригодами. "Перевзутися" не встиг – сніг досить несподівано на мене звалився. У підсумку їхав пару раз бочком, де треба було їхати прямо. Один раз ледь не з'їхав спуск... Вже під'їжджаючи до каналу, у заторі наздогнав мікроавтобус. Була невелика ДТП. Але головне, постраждалих немає. Постраждав тільки мій бампер злегка", – повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, у ДТП під Києвом, в якій загинула актриса гумористичного "Дизель Шоу" Марина Поплавська, постраждали 8 акторів. У Гашенка було два переломи пальців ніг.

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Теги: #Київ#ДТП#Дизель Шоу