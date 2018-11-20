Суд заблокував указ Трампа щодо нелегалів

У даний момент невідомо, який час указ буде заблокований.

Суд тимчасово заблокував указ президента США Дональда Трампа, який обмежує надання політичного притулку нелегальним мігрантам.

Зазначається, що таке рішення прийняв окружний суддя в Сан-Франциско. Про це повідомляє Reuters.

У даний момент невідомо, який час указ буде заблокований.

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Раніше повідомлялося, що американський союз захисту громадянських свобод подав позов до Трампа за відмову в наданні притулку нелегальним мігрантам, які перетинають американо-мексиканський кордон.

У Білому домі пояснювали необхідність указу тим, що система надання притулку «перевантажена великою кількістю необґрунтованих прохань» про надання притулку.