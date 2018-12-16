Європейська кіноакадемія назвала найкращий фільм Європи 2018 року

Урочиста церемонія вручення нагород відбулася в іспанському місті Севілья.

Фільм «Холодна війна» польського режисера Павла Павліковського отримав головний приз Європейської кіноакадемії (EFA) в номінації «Найкращий європейський фільм».

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Про це йдеться на сайті EFA. Павликівський також був удостоєний звання найкращого європейського режисера і сценариста за картину «Холодна війна», а виконавиця головної ролі Івана Куліг стала найкращою актрисою.

Перемогу в номінації «кращий актор» отримав Марчелло Фонте за роль в кінокартині «Догмен» (Dogman).

На звання кращого фільму Європи також претендували «На кордоні світів» Алі Аббасі, «Догмен» Маттео Гарроне, «Дівчинка» Лукаса Донта і «Щасливий Лазар» Аліче Рорвахер.

В основі сюжету фільму Павліковського — історія кохання музиканта і співачки під час холодної війни.

Урочиста церемонія вручення нагород відбулася в іспанському місті Севілья. Як зазначається, у голосуванні за кращі європейські фільми взяли участь більше 3,5 тисяч діячів кіномистецтва з Європи.