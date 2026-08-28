Netflix показав трейлер фільму про математика, який 20 років тероризував США бомбами (відео)

Біографічна кримінальна драма "Унабомбер" вийде на Netflix 25 вересня 2026 року.

Стрімінговий сервіс Netflix показав трейлер біографічної кримінальної драми "Унабомбер" (Unabomber) про сумнозвісного американського математика-терориста Теда Качинського.

Стрічка охоплюватиме два часові проміжки. З одного поку вона зосередиться на молодих роках Качинського, досліджуючи, як перспективний математик-вундеркінд, що навчався у Гарварді, дійшов до повного розчарування в сучасному суспільстві, що спонукало його до вчинення терору. Паралельно розповідатиметься про роботу ФБР задля його вистеження і затримання.

Головну роль у фільмі виконав канадський актор Джейкоб Трембле ("Кімната", "Доктор сон", "Життя Чака").

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Також у стрічці зіграли Рассел Кроу ("Гладіатор", "Ігри розуму", "Потяг до Юми", "Знедолені", "Славні хлопці", "Екзорцист Ватикану", "Нюрнберг"), Шейлін Вудлі (франшиза "Дивергент", "Винні зірки", "Мізантроп", "Феррарі"), Аннабелль Волліс ("Анабель", "Мумія", "Заколот", серіали "Тюдори", "Гострі картузи"), Александер Людвіг ("Голодні ігри", "Погані хлопці назавжди", серіали "Вікінги", "Білий лотос") та інші.

Зняв стрічку данський режичер Янус Мец Педерсен, найбільш відомий роботою над окремими епізодами серіалів "Справжній детектив" та "Андор".

Фільм вийде на Netflix 25 вересня 2026 року.

Тед Качинський – що відомо

Теодор Качинський, що народився у 1942 році в Чикаго в родині вихідців з Польщі, почав проявляти здібності до математики з самого дитинства. Він достроково закінчив школу, потім навчався у Мічиганському та Гарвардському університетах, а у віці 25 років став доцентом одного із найпрестижніших вишів США – Університету Каліфорнії в Берклі.

Йому пророкували блискучу кар'єру математика, однак у 1969 році 27-річний Качинський раптово звільнився та зник. Вже згодом стало відомо, що він розчарувався у сучасній цивілізації та поставив собі за мету повернути суспільство до природи. І для цього він обрав доволі радикальний спосіб.

З 1976 по 1995 роки він масово надсилав поштою посилки з бомбами вченим та підприємцям, чия діяльність була пов'язана з комп'ютерами, авіакомпаніями чи експлуатацією природних ресурсів. В результаті цих атака загинули троє людей, понад 20 були поранені.

У 1995 році він переконав великі ЗМІ опублікувати його маніфест "Індустріальне суспільство та його майбутнє", пообіцявши взамін припинити атаки. За кілька місяців після публікації матеріалу терориста вистежили агенти ФБР – його здав молодший брат Девід, чия дружина Лінда впізнала в маніфесті стиль письма Тео. За це родина Девіда отримала обіцяну ФБР нагороду в 1 мільйон доларів, щоправда, він їй зовсім не зрадів.

Качинського знайшли у простенькій хаті в Монтані, без жодних благ цифілізації, де він виживав за рахунок полювання і риболовлі.

У 1997 році суд визнав його шизофреніком та засудив до довічного ув'язнення. Він утримувався в одиночній камері у в'язниці найсуворішого режиму в Колорадо аж до самої смерті у червні 2023 року.

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