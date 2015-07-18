В результаті теракту в Іраку загинули понад 100 осіб

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на Reuters.

Вибух прогримів в той момент, коли люди зібралися на ринку для святкування закінчення місяця Рамадан.

Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання "Ісламська держава". В автомобілі знаходилися три тонни вибухівки.

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Число жертв вибуху, за даними поліції, перевищило 100 осіб.

Раніше УНІАН повідомляв, що в результаті трьох терористичних актів у столиці Іраку Багдаді в неділю, 12 липня, загинули 35 людей, більше 100 отримали поранення.