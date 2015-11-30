У КНДР невдало запустили балістичну ракету

Влада Південної Кореї заявила, що КНДР провела невдалий запуск балістичної ракети з борту субмарини, передає DT.ua з посиланням на агентство Yonhapnews.

Північна Корея намагалася здійснити запуск балістичної ракети KN-11 в Японському морі в суботу, 28 листопада, але ракета так і не змогла злетіти.

Це був перший запуск балістичної ракети КНДР з травня поточного року. Повідомляється, що за невдалим запуском ракети спостерігав лідер Північної Кореї Кім Чен Ин.

Нагадаємо, що після Корейської війни 1950-1953 років мирний договір не був підписаний між КНДР і Південною Кореєю, ні між КНДР і США. Було укладено лише угоду про перемир'я. Головним фактором, який перешкоджає налагодженню діалогу КНДР і США, є північнокорейська ядерна програма.

Також Сполучені Штати стурбовані випробуваннями Пхеньяном балістичних ракет. У вересні Північна Корея заявила про готовність використовувати ядерну зброю проти Сполучених Штатів та інших "ворогів", якщо вони будуть далі дотримуватися "їх безрозсудною ворожої політики" по відношенню до режиму Кім Чен Ина. "Войовнича" риторика КНДР прозвучала лише через три тижні після того, як Північна і Південна Корея досягли угоди, яке знизило напруженість у регіоні.

Приводом для найсерйознішого за останні кілька років загострення стали великомасштабні військові навчання США і Південної Кореї у відповідь на інцидент з підривом трьох солдатів Сеула на мінах, які були встановлені КНДР на демілітаризованої зони.

Однак у Пхеньяні їх назвали "оголошенням війни". Після різкого загострення ситуації обидві сторони наказали привести війська у повну бойову готовність. 24 серпня Південна Корея і КНДР прийшли до угоди по деескалації ситуації на кордоні.