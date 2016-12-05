У Міноборони РФ назвали "замовників вбивства" медсестри в Алеппо

Про це йдеться в коментарі відомства на офіційній сторінці у Facebook.

«Поза всякими сумнівами обстріл вели бойовики «опозиції». Ми розуміємо від кого точні дані і координати саме приймального відділення російського госпіталю в момент початку його роботи отримали бойовики», – стверджує Міноборони РФ у своїй заяві.

Російська сторона переконує, що зараз терористи «ан-Нусра» не в змозі наносити такі прицільні удари.

На думку військових РФ, вся відповідальність за вбивство і поранення російських медиків, «лежить не тільки на безпосередніх виконавцях». «Тобто, - бойовиках опозиції», – уточнюють у російському оборонному відомстві.

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«Кров наших військовослужбовців лежить і на руках замовників цього вбивства. Тих, хто створив, випестував і озброїв цих звірів в людській подобі, назвавши їх для виправдання перед своєю совістю і виборцями - «опозицією». Так-так, на вас, панове, покровителях терористів з США, Великобританії, Франції та інших співчуваючих їм країн і утворень», – заявили у Міноборони РФ.

Як раніше повідомляли іноземні ЗМІ, офіцер ЗС РФ в сирійському місті Алеппо заявив, що медсестра-росіянка була вбита в ході обстрілу з боку повстанців польової російської лікарні.

Пізніше цю інформацію підтвердили в Міноборони Росії.