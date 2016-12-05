В Міноборони РФ підтвердили загибель в Алеппо російської медсестри

Про це йдеться в повідомленні на сторінці російського оборонного відомства в соцмережі «Вконтакте».

«Сьогодні з 12.21 до 12.30, під час прийому місцевих жителів, медичне містечко мобільного госпіталю Міноборони в Алеппо піддалося артилерійському обстрілу бойовиків (російська сторони називає повстанців бойовиками – ред.)», – повідомляють в Міноборони РФ.

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Повідомляється, що в результаті прямого попадання міни в приймальне відділення госпіталю, одна російська військовослужбовець-медик загинула. Двоє медичних працівників отримали важкі поранення. Постраждали і місцеві жителі, які прибули на прийом до лікарів.

Як раніше повідомляли іноземні ЗМІ, офіцер ЗС РФ в сирійському місті Алеппо заявив, що медсестра-росіянка була вбита в ході обстрілу з боку повстанців польової російської лікарні.