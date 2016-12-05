Російська медсестра загинула внаслідок обстрілу в Алеппо – ЗМІ

Про це повідомляє Abc news.

Офіцер заявив, що двоє російських лікарів також отримали поранення в результаті нападу в понеділок на польовий стаціонар в контрольованій урядом частині Алеппо.

Офіцер говорив з журналістами в західній частині Алеппо на умовах анонімності відповідно до правил.

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Тим часом урядова сирійська армія заявила, що взяла під свій контроль автостраду, яка веде до міжнародного летовища Алеппо.

Унаслідок боїв протягом останнього тижня повстанці втратили понад третину території Алеппо, що перебувала під їхнім контролем від 2012 року, і можуть втратити всю цю територію, бо наступ урядових сил за підтримки бойової авіації Росії триває.