ОБСЄ повідомила про смерть жінки під гусеницями військової машини в Красногорівці
17:33, 14 жовтня 2016Суспільство
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В Красногорівці військова машина переїхала 40-річну жінку. Про це йдеться в щоденному звіті ОБСЄ, опублікованому на офіційному сайті моніторингової місії.
Спостерігачі ОБСЄ бачили останки жінки / УНІАН
"11 жовтня в морзі районної лікарні, розташованої в підконтрольному урядові м. Красногорівка (21 км на захід від Донецька), спостерігачі бачили останки жінки (у віці близько 40 років), яка, за непідтвердженою інформацією, загинула в місті. За словами лікаря, потерпіла померла від отриманих поранень, коли її переїхала гусенична військова машина. Родичка померлої повідомила, що інцидент стався ввечері 7 жовтня, коли вона зі своїм сином і загиблої йшла додому. Почувши звук руху танків та іншої важкої військової техніки, вони розбіглися в різні сторони" , - йдеться в тексті звіту.
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