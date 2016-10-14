ОБСЄ повідомила про смерть жінки під гусеницями військової машини в Красногорівці

"11 жовтня в морзі районної лікарні, розташованої в підконтрольному урядові м. Красногорівка (21 км на захід від Донецька), спостерігачі бачили останки жінки (у віці близько 40 років), яка, за непідтвердженою інформацією, загинула в місті. За словами лікаря, потерпіла померла від отриманих поранень, коли її переїхала гусенична військова машина. Родичка померлої повідомила, що інцидент стався ввечері 7 жовтня, коли вона зі своїм сином і загиблої йшла додому. Почувши звук руху танків та іншої важкої військової техніки, вони розбіглися в різні сторони" , - йдеться в тексті звіту.