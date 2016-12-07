Міноборони РФ заявило про загибель у Сирії російського військового радника

У Сирії загинув російський полковник Руслан Галицький. Про це з посиланням на Міноборони РФ пише ТАСС.

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Офіцер був поранений в ході артилерійського обстрілу повстанцями одного з житлових кварталів Алеппо, військові медики протягом декількох днів боролися за його життя

"Помер у госпіталі в результаті важкого поранення полковник Руслан Галицький. Російські військові медики протягом декількох доби боролися за його життя. Офіцер отримав поранення в ході артилерійського обстрілу бойовиками так званої "опозиції" одного з житлових кварталів західної частини Алеппо", - йдеться в повідомленні.

В Міноборони РФ повідомили, що Галицький виконував завдання у складі групи російських військових радників. "Командуванням полковник Руслан Галицький представлений до високої державної нагороди посмертно", - підсумували в російському відомстві.

Як повідомлялося, 5 грудня після обстрілу госпіталю в Алеппо загинули дві російських військових медсестри.