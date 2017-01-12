Мін'юст США розслідує роботу ФБР під час скандалу з листами Клінтон
Контрольний підрозділ міністерства юстиції США проведе перевірку діяльності відомства в період президентської кампанії в США, в тому числі у зв'язку зі скандалом з листуванням Хілларі Клінтон.
Розслідування стосуватиметься як чиновників міністерства юстиції, так і Федерального бюро розслідувань, яке входить в структуру міністерства, пише Русская служба BBC.
Зокрема, розслідування зачіпає звинувачення на адресу ФБР у зловживаннях в ході розслідування випадків використання Клінтон під час її перебування держсекретарем особистої електронної пошти для секретного листування.
Крім цього, буде проведено розслідування щодо доповіді ФБР у справі електронної пошти Клінтон, яка була оприлюднена незадовго до виборів.
У 2015 році стало відомо, що Хілларі Клінтон в порушення встановлених вимог на посаді держсекретаря вела службове листування з особистого облікового запису електронної пошти.
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Покинувши пост, Клінтон передала в держдепартамент все своє робоче листування, а особисту (понад 30 тисяч листів) видалила, за що була піддана жорсткій критиці.
Федеральний закон про документацію вимагає збереження всієї службової кореспонденції чиновників і передачі її в архіви, які вважаються державною власністю.
ФБР провело розслідування і влаштувало допит колишнього держсекретаря США, однак у своєму звіті заявило, що Клінтон не зробила нічого протизаконного.
Ця заява ФБР викликала різку критику колишнього на той час кандидата на пост президента країни Дональда Трампа, який пообіцяв у разі перемоги на виборах провести розслідування цієї справи.