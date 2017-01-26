Фійон надав документи про роботу своєї дружини в парламенті

Прокуратура Франції в середу почала попереднє розслідування у зв'язку із звинуваченнями на адресу Фійона, що стосуються розтрати державних коштів, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Документи про робочу діяльності Пенелоп Фійон передав прокуратурі адвокат політика Антонен Леві.

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Адвокат заявив, що представники Фійона згодні обговорювати цю справу з прокуратурою "так часто, як це необхідно".

Як повідомляв УНІАН, французьке видання Le Canard Enchaine раніше повідомило, що Пенелоп Фійон заробила близько 500 тисяч євро, працюючи в якості помічника свого чоловіка в парламенті.

Кандидат в президенти Франції, екс-прем'єр Франсуа Фійон відкинув висунуті проти нього звинувачення у створенні фіктивного робочого місця і незаконній виплаті своїй дружині 500 тисяч євро протягом кількох років з коштів парламентського фонду.