Клінтон зробила першу заяву після інавгурації Дональда Трампа
09:43, 07 лютого 2017Світ
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Клінтон вважає, що майбутнє у жіночої статі.
Клінтон / REUTERS
Заяву опубліковано на сайті The Guardian.
Клінтон записала відеозвернення записала в Каліфорнії на конференції Makers, яка фокусується на проблемах жінок.
Клінтон заявила, що «незважаючи на всі виклики», вона як і раніше вважає, що майбутнє у жіночої статі.
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«Ми всі бачили цю шалену енергетику «Маршу жінок», який об'єднав мільйони в США і у всьому світі», - заявила вона.
Клінтон закликала усі жінок боротися за своє майбутнє, бути сильними.
Нагадаємо, 21 січня по всьому світу пройшли "жіночі марші" проти Трампа.
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