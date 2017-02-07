Клінтон зробила першу заяву після інавгурації Дональда Трампа

Заяву опубліковано на сайті The Guardian.

Клінтон записала відеозвернення записала в Каліфорнії на конференції Makers, яка фокусується на проблемах жінок.

Клінтон заявила, що «незважаючи на всі виклики», вона як і раніше вважає, що майбутнє у жіночої статі.

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«Ми всі бачили цю шалену енергетику «Маршу жінок», який об'єднав мільйони в США і у всьому світі», - заявила вона.

Клінтон закликала усі жінок боротися за своє майбутнє, бути сильними.

Нагадаємо, 21 січня по всьому світу пройшли "жіночі марші" проти Трампа.