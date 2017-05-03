Клінтон звинуватила в поразці на виборах російських хакерів

Хілларі Клінтон у вівторок заявила, що програла президентські вибори минулого року через дії російських хакерів і глави ФБР Джеймса Комі. Вона також назвала себе "частиною опору" президенту Дональду Трампу, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Якщо б вибори відбулися 27 жовтня, я була б вашим президентом", - сказала вона в інтерв'ю CNN.

Хоча Клінтон і сказала, що бере на себе повну особистість відповідальність за свою поразку, вона додала, що вона б виграла, якби не відбулися дві речі.

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По-перше, за словами Клінтон, хакери, яких вона вважає російськими, оприлюднили електронну пошту голови її виборчої кампанії Джона Подеста, а по-друге, 28 жовтня глава ФБР повідомив конгрес, що бюро знову розслідує використання Клінтон приватного сервера будучи держсекретарем.

"Я б перемогла, якби лист Джеймса Комі і російське використання WikiLeaks не заклало сумнів в уми багатьох людей", - сказала Хілларі Клінтон.

Вона назвала це "безпрецедентним втручанням" з боку іноземного лідера, який не є її прихильником.

На питання про те, чи не стало жінконенависництво однією з причин її поразки, Клінтон сказала, що: "Так, я думаю, це зіграло роль".

Під час інтерв'ю CNN Клінтон постійно критикувала Дональда Трампа, не залишивши жодних сумнівів, що вона проти його рішень, так і стилю його життя.

"Я знову стала активістом, і я - частина опору [Трампу]", - сказала вона.