МВС РФ не знайшло корупції в розслідуванні Навального про "таємну імперію" Медведєва

Міністерство внутрішніх справ Росії перевірило інформацію, викладену в розслідуванні Фонду боротьби з корупцією (ФБК), присвяченому прем'єр-міністру Дмитру Медведєву, і не виявило порушень закону.

Таку відповідь МВС РФ на свій запит депутат Держдуми Валерій Рашкін опублікував на сторінці в Twitter.

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«ГУ МВС Росії по р. Москві (...) проведена перевірка, в ході якої порушень кримінального та адміністративного законодавства, віднесених до компетенції внутрішніх справ, не встановлено», - йдеться у відповіді міністерства.

Нагадаємо, 2 березня Навальний оприлюднив фільм, в якому сказано, що Медведєв створив одну з найбільших і найбільш витончених корупційних схем в РФ.

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У ФБК прийшли до висновку, що корупційна схема Медведєва грунтується на створенні благодійної організації з надійною людиною (однокурсником, родичем) на чолі. Після чого її "накачують" грошима і купують на них палаци і яхти.

За даними, отриманими командою Навального, пов'язані з Медведєвим фонди отримали 70 млрд руб. у вигляді пожертвувань. Глава уряду володіє величезними ділянками землі в елітних районах, розпоряджається яхтами, квартирами в старовинних особняках, агрокомплексами та виноробними в Росії і за кордоном», говорилося в розслідуванні.