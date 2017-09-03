Трамп назвав дії Північної Кореї ворожими і небезпечними для США

18:01, 03 вересня 2017
Світ
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Трамп зазначив, що Південна Корея розуміє, що їхня розмова про примирення з Північною Кореєю не спрацює.

Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп назвав дії Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) ворожими і небезпечними для США.

Про це він написав у мікроблозі у Twitter, коментуючи ядерні випробування Північної Кореї.

«Північна Корея провела велике ядерне випробування. Їх слова і дії залишаються ворожими і небезпечними для США, - написав Трамп. - КНДР є нацією-вигнанцем, яка стала великою загрозою і тягарем для Китаю, який намагається допомогти, але безуспішно. Південна Корея розуміє, як, я вже їм казав, що їхня розмова про примирення з Північною Кореєю не спрацює, вони розуміють лише одне», - написав Трамп, не уточнюючи, що має на увазі.

Як повідомляв УНІАН, влада Північної Кореї в неділю, 3 вересня, офіційно оголосила про успішне проведення випробування водневої бомби. Ці дії КНДР засудили світові лідери, а також міжнародні організації. В тому числі, голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі Себастьян Курц закликав Раду безпеки ООН відреагувати на ядерні випробування Північної Кореї та назвав дії КНДР безрозсудним і безвідповідальним.

Незадовго до цього Японія підтвердила, що КНДР провела новий етап ядерних випробувань. Японські сейсмологи повідомили, що сила землетрусу, зафіксованого на території КНДР, цього разу була вдесятеро більшою, ніж у вересні 2016 року, коли Пхеньян востаннє проводив ядерні випробування.

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Зважаючи на це Японія висловила офіційний протест через своє посольство у Пхеньяні. Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе назвав ядерні випробування Пхеньяна "абсолютно неприйнятними".

Раніше стало відомо, що сейсмологи Південної Кореї та Китаю вранці в неділю, 3 вересня, зафіксували два землетруси магнітудою 5,6 та 4,6 поблизу звичного місця проведення ядерних випробувань КНДР. За оцінками американських експертів, сила поштовхів сягала магнітуди 6,3.

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Теги: #КНДР#ракетні випробування КНДР#воднева бомба КНДР