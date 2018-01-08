Трамп анонсував вручення придуманої ним "премії за фейкові новини"

Президент США Дональд Трамп переніс церемонію вручення придуманої ним премії «найбільш корумпованих і упереджених ЗМІ», про що написав у своєму твіттері.

«Премія за фейкові новини» (Fake News Awards), що присуджується найбільш корумпованим і упередженим з великих ЗМІ, буде вручена в середу, 17 січня, а не в цей понеділок. Інтерес до премії та її важливість набагато більше, ніж хто-небудь міг уявити!», – заявив Трамп.

Раніше колишній радник Трампа Стів Беннон вибачився за свої заяви, опубліковані в новій книзі Майкла Вулффа про Білий дом.