Трамп анонсував вручення придуманої ним "премії за фейкові новини"
14:40, 08 січня 2018Світ
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За його словами, премія за фейкові новини, що присуджується найбільш корумпованим і упередженим з великих ЗМІ, буде вручена в середу, 17 січня.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп переніс церемонію вручення придуманої ним премії «найбільш корумпованих і упереджених ЗМІ», про що написав у своєму твіттері.
«Премія за фейкові новини» (Fake News Awards), що присуджується найбільш корумпованим і упередженим з великих ЗМІ, буде вручена в середу, 17 січня, а не в цей понеділок. Інтерес до премії та її важливість набагато більше, ніж хто-небудь міг уявити!», – заявив Трамп.
Раніше колишній радник Трампа Стів Беннон вибачився за свої заяви, опубліковані в новій книзі Майкла Вулффа про Білий дом.
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