У Франції працівники захопили завод і погрожують його підірвати

У Франції працівники підприємства устаткування зв`язку Nortel захопили завод і погрожують підірвати його.

Інцидент відбувається на північний захід від французької столиці в місті Шатофор (департамент Івелін), відзначає ІТАР-ТАРС.

Свої дії робітники пояснюють протестом проти наміру юридичних органів перепродати або закрити підприємство як збанкрутіле.

Зовні і усередині будівель підприємства встановлені балони з газом. Привести свій план у дію погрожують сьогодні в першій половині дня, якщо буде прийняте рішення про перепродаж підприємства, що супроводжтиметься великими звільненнями.

Раніше протягом тижня працівники вже проводили страйк на знак протесту проти запланованих звільнень 480 з 680 працівників підприємства, відзначає NEWSru.

Завод Nortel належить французькому філіалу однойменної канадської корпорації, що випускає телекомунікаційну апаратуру і комплектуючі до неї.

Інцидент у Шатофор - вже другий за останні три дні у Франції випадок захоплення підприємства робітниками, супроводжуваний погрозою вибуху об`єктів. Аналогічна ситуація склалася в даний час на заводі з випуску автомобільних комплектучих в Шательро (центральний регіон країни). Там робітники ведуть переговори з представниками уряду, погрожуючи підірвати завод 16 липня, якщо кожному працівникові не буде виплачена заборгованість у розмірі 30 тис євро.