Автора відеозапису страти Хусейна заарештували

Чоловіка, який зняв на відеокамеру мобільного телефону страту Саддама Хусейна і розмістив її в Інтернеті, заарештовано в Іраку.

Про це повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на телеканал «Аль-Арабія».

Ім`я затриманого не уточнюється.

Запис, на якому члени правлячої шиїтської коаліції глумляться над колишнім главою держави в останні миті його життя, викликав хвилю обурення в країні. Іракський уряд провів розслідування на предмет його авторства.

Член сунітської парламентської фракції Салім АЛЬ-ДЖИББУРІ заявив, що запис здатний зірвати спроби шиїтського прем`єр-міністра Нурі АЛЬ-МАЛІКИ добитися національного примирення.

На кадрах видно, як «глядачі», що зібралися на страту, - здебільшого представники шиїтів – глумляться над С.Хусейном, скандуючи ім`я радикального шиїтського імаму Муктаді ас-Садра, пропонуючи йому «вирушати в пекло». Колишній президент з гідністю відповідає їм: "І це ви називаєте мужністю?".

Власті спочатку повідомили, що запис, мабуть, нелегально зробив один з охоронців. Проте, за словами присутнього при страті прокурора Мункіза АЛЬ-ФІРУНА, знімати міг один з двох високопоставлених чиновників, у яких в руках були мобільні телефони. М.АЛЬ-ФІРУН зізнався, що образи носили такий зухвалий і антигуманний характер, що він погрозив залишити місце проведення страти. Без прокурора вона могла бути відкладена.

Поведінка радикально настроєних членів правлячої шиїтської більшості викликала обурення не тільки в сунітів, до яких належав С.Хусейн, але й у курдів, а також помірно настроєних шиїтів. Спостерігачі вважають, що вакханалія перед стратою екс-президента може дати новий поштовх хвилі міжконфесійного насильства в Іраку.