Європарламент таки відклав розгляд резолюції по Україні

Європарламент має намір розглянути резолюцію з рекомендаціями по Україні щодо підписання угоди про асоціацію орієнтовно 16 листопада.

Відповідна дата міститься на сайті Європейського парламенту, повідомляє Українська правда.

Перед цим розгляд рекомендацій планувався на пленарний тиждень 26-29 вересня цього року. Тому останньою датою подачі правок до документа значилось 21 вересня.

Між тим міністр закордонних справ Костянтин Грищенко у Страсбурзі обговорює з представниками політичних партій Європарламенту проект доповіді щодо рекомендацій, повідомляє УНІАН з посиланням на джерела.

Однак він відмовився коментувати своє перебування у Страсбурзі.

Раніше газета Комерсант-Україна повідомила про те, щоєвродепутати не можуть дійти згоди щодо рекомендацій по Україні, а тому вирішили перенести голосування орієнтовно на 16 листопада.

Між тим депутат Європарламенту Крістіан Вігенін і голова комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції Борис Тарасюк заявляли, що Європарламент не відкладав розгляд рекомендацій по Україні.

Вони також говорили, що голосування по проекту має бути проведене 1 листопада.