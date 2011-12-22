Генпрокурор Казахстану кличе експертів ООН розслідувати заворушення у країні

Експертів ООН запрошено для участі в розслідуванні у справі про масові заворушення в місті Жанаозен Мангістауської області Казахстану, передає ІТАР-ТАСС.

Таке запрошення надійшло від Генпрокурора республіки Асхата ДАУЛБАЄВА під час його зустрічі з регіональним представником Управління Верховного Комісара ООН з прав людини для Центральної Азії Арменом АРУТЮНЯНОМ.

"Генеральний прокурор Казахстану поінформував співрозмовника про ситуацію в місті Жанаозен, про заходи зі стабілізації ситуації та відновлення міста. А.ДАУЛБАЄВ особливо відзначив відкритість і прозорість діяльності органів прокуратури й запросив експертів ООН взяти участь у процесі розслідування того, що сталося", - йдеться в повідомленні Генпрокуратури.

А.АРУТЮНЯН відзначив важливість заходів, які вживалися, звернувши увагу на необхідність "забезпечення при цьому верховенства законності".

16 грудня в місті Жанаозене сталися масові заворушення, в яких загинули 16 осіб і десятки зазнали поранень. Президент Казахстану Нурсултан НАЗАРБАЄВ наступного дня ввів у місті надзвичайний стан.