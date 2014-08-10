Перші прямі президентські вибори проходять у Туреччині

З 1923 року і до теперішнього часу главу Турецької республіки обирав парламент. Ділянки, число яких перевищує 165 тисяч, будуть відкриті до 17.00 по Києву. Всього, як очікується, повинні проголосувати 52,9 мільйони виборців, повідомляє РИА Новости.

У виборах беруть участь три кандидати. Правлячу Партію справедливості і розвитку представляє її голова і чинний прем'єр-міністр Реджеп Таїп Ердоган. Єдиний кандидат від опозиційних Народно-республіканської партії і Партії національної дії Екмеледдін Іхсаноглу отримав підтримку ще трьох партій - Демократичної лівої партії, Незалежної партії Туреччини і Демократичної партії. Прокурдської Народно-демократична партія висунула своїм кандидатом Селахаттина Демирташа.

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Для перемоги один з кандидатів має набрати абсолютну більшість голосів (50% плюс один голос). В іншому випадку 24 серпня пройде другий тур.