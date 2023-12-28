Бразильска влада стверджує, що охоче прийме в гості воєнного злочинця.

Уряд Бразилії "буде щасливий", якщо російський диктатор Володимир Путін приїде в цю країну на саміт G20 у листопаді 2024 року. Виконувати міжнародний ордер на його арешт Бразилія не збирається, заявив в інтерв’ю BBC News Brasil міністр закордонних справ країни Мауро Вієйра.

"Якщо він (Путін) захоче приїхати, ми будемо дуже раді, що він буде присутній і на зустрічах у Бразилії", - сказав міністр.

При цьому Вієйра переконаний, що ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна є чимось на кшталт побажання, а не обов'язковою вимогою.

Відео дня

"Зобов’язані виконувати? Ні, має бути наказ. (...) Я не знаю. Я так не думаю. Я сподіваюся, що ні. Не знаю. Ми не будемо проявляти жодної ініціативи, щоб це сталося", - сказав він.

Заява Вієйри відповідає позиції і президента Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілва, який у вересні цього року заявив, що Путіна не заарештують.

"Що я можу сказати як президент Бразилії, так це те, що якщо він поїде до Бразилії, немає жодних причин для його арешту", — казав тоді Лула.

Однак кілька днів потому Лула змінив тон своєї відповіді, заявивши, що рішення про можливий арешт Путіна буде прийматися судами, а не урядом.

Міжнародний ордер на арешт Путіна

Як писав УНІАН, у березні поточного року Міжнародний кримінальний суд (МКС) в Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна і дитячого омбудсмена Росії за звинуваченням у депортації українських дітей.

В теорії кожна зі 120 країн-учасниць МКС зобов’язана виконати цей ордер, якщо буде нагода. Але низка країн, що мають тісні політичні або економічні зв’язки з Росією, зробили заяви про те, що не збираються виконувати свої зобов’язання. Проти арешту Путіна зокрема виступили Китай, Угорщина, Південна Африка, Бразилія та інші.

Тим часом в Росії оголосили в розшук суддів МКС за те, що вони переслідують Путіна як воєнного злочинця.

Вас також можуть зацікавити новини: