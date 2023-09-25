Всі троє "розшукуються за статтею КК".

Через кілька місяців після оголошення в розшук прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі Каріма Ахмада Хана, що видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна, Росія вирішила оголосити в розшук також керівництво суду.

На сайті Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації з'явилася інформацію про розшук голови Міжнародного кримінального суду (МКС) Петра Хофманьского, першого віце-президента Лус Дель Кармен Ібаньєс Каррансу і судді Бертрама Шмітта. Згідно з даними з сайту МВС, всі троє "розшукуються за статтею КК" без уточнень.

Ордер на арешт Путіна

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі звинуватив російського диктатора Володимира Путіна та уповноважену при президенті РФ з прав дитини Марію Львову-Бєлову у причетності до депортації дітей з України та видав безстроковий ордер на їх арешт.

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Ордер зобов'язує 123 країни, які ратифікували Римський статут, затримати російського президента і дитячого омбудсмена в разі їх появи на їхній території.

Росія, яка не є підписантом Римського статуту, назвала ордер неприйнятним. Після видачі ордера Путін уникає поїздок за кордон, в тому числі, в країни, які не зобов'язані виконувати рішення МКС.

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