Витік стався у "спеціальній" військовій версії програми для відеоконференцій.

Кілька тисяч відео-зустрічей німецької армії (Бундесверу) потрапили в Інтернет через помилку у військовій програмі для відеоконференцій. Про це пише німецьке видання Die Zeit.

За даними журналістів, у мережу потрапили понад 6 тисяч відео-засідань, серед яких були і секретні. Витік стався через помилку у спеціально створеній для потреб Бундесверу версії програми для відео-зустрічей Webex. Вважалося, що "військова" версія програми є більш захищеною, ніж загальнодоступна цивільна версія.

Повідомляється, що фахівці Бундесверу протягом доби залатали "дірку" у своїй інформаційній мережі, щойно дізналися про її існування. Увагу військових на проблему звернули журналісти, які звернулися до Бундесверу за коментарями.

Відео дня

Проблеми із секретністю в Бундесвері

Як писав УНІАН, два місяці тому спалахнув гучний скандал після того, як російська пропаганда опублікувала переговори німецьких офіцерів у програмі для відеоконференцій. У розмові зокрема обговорювалися варіанти ударів по Кримському мосту.

Як пояснював згодом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, витік стався з вини одного з учасників зустрічі, який під'єднався до відеозустрічі через Wi-Fi у готелі.

На тлі цього скандалу видання BILD випустило статтю, в якій розповіло, що західні спецслужби не довіряють Німеччині через постійні "зливи" Кремлю. Німецьку розвідку вважають "другим сортом" і не передають секретну інформацію.

Вас також можуть зацікавити новини: