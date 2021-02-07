Джордж Шульц працював міністром праці в адміністрації Річарда Ніксона з 1969 по 1970 рік.

У віці 100 років помер колишній держсекретар США Джордж Шульц.

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Шульц помер в суботу, 6 лютого. Причина його смерті не повідомляється.

Джордж Шульц працював міністром праці в адміністрації Річарда Ніксона з 1969 по 1970 рік, після чого став директором Адміністративно-бюджетного управління Президента США.

З травня 1972 по травень 1974 року був міністром фінансів. У цей період був припинений Золотий стандарт долара і згорнута Бреттон-Вудська система.

Був держсекретарем США з 1982 по 1989 рік, під час президентства Рональда Рейгана. Він вважається у США одним із головних архітекторів завершення Холодної війни.

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Автор: УНІАН