У віці 100 років помер колишній держсекретар США Джордж Шульц.
Читайте такожРадник Трампа розповів, що відбувається з екс-президентом США без соцмережПро це пише Гуверовський інститут при Стенфордському університеті в США.
Шульц помер в суботу, 6 лютого. Причина його смерті не повідомляється.
Джордж Шульц працював міністром праці в адміністрації Річарда Ніксона з 1969 по 1970 рік, після чого став директором Адміністративно-бюджетного управління Президента США.
З травня 1972 по травень 1974 року був міністром фінансів. У цей період був припинений Золотий стандарт долара і згорнута Бреттон-Вудська система.
Був держсекретарем США з 1982 по 1989 рік, під час президентства Рональда Рейгана. Він вважається у США одним із головних архітекторів завершення Холодної війни.
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