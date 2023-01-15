В рамках військового замовлення Іран також отримає оборонні системи, ракети.

Іран, який передав РФ значні партії дронів-камікадзе, що використовувались для терору проти українського населення, чекає на поставки російських винищувачів.

Як повідомляє іранське напівофіційне інформаційне агентство Tasnim з посиланням на члена парламентської комісії Ісламської Республіки з національної безпеки та зовнішньої політики Шахріар Гейдарі, РФ передасть зброю на початку року за перським календарем, тобто після 21 березня.

В рамках військового замовлення Іран отримає оборонні системи, ракети та винищувачі Су-35. Політик не уточнив кількість замовлених літаків.

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"Більшість цієї зброї скоро потрапить до країни. Наприклад, винищувачі Су-35 прибудуть до Ірану на початку наступного року", – сказав Гейдарі.

Військова допомога Ірану Росії - що варто знати

Влітку стало відомо, що Іран продав РФ свої безпілотники-камікадзе. Ураїнська розвідки встановила, що за контрактом Іран мав передати 1750 безпілотників. Їх поставляли партіями по 250-300 штук. За оцінкою Міноборони України, станом на початок січня росіяни вичерпали запасів іранських безпілотників і мали лише близько 90 одиниць. Водночас сповіщалося, що Тегеран поставить ще близько тисячі таких дронів.

Іран намагається уникнути наслідків за військову допомогу Росії шляхом перенесення виробництва безпілотників в містах Росії. В РНБОУ розповідали, що завод може з’явитися в Тольятті. В жовтні ЗМІ з’ясували, що країна-окупант також замовила у Ірана балістичні ракети та досі їхнє використання російськими військовими не фіксували. За інформацією ГУР МО, Іран утримується від передачі Росії своїх балістичних ракет через потенційні наслідки.

Раніше США заявляли, що росіяни натомість можуть консультувати владу Ірану щодо придушення протестів в країни. В грудні ЗМІ повідомили, що Іран звернувся до Росії з відповідним проханням.

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