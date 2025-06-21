Іранський лідер переховується через побоювання замаху, йдеться в матеріалі.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп готувався провести таємні переговори між посадовцями Ірану та США у Стамбулі на тлі загострення на Близькому Сході. Та зустріч так і не відбулася, адже верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, який мав схвалити переговори, не знайшли.

Про це пише Axios із посиланням на джерела серед американських чиновників. Зазначається, що 16 червня Трампу подзвонив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган і запропонував провести таку зустріч.

Американський лідер погодився і планував відправити в складі американської делегації віцепрезидента Джей Ді Венса, та спецпосланця Стівена Віткоффа. Також він розглядав можливість особисто вирушити на переговори з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном в разі такої потреби.

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Та для такої зустрічі було необхідно і схвалення з боку верховного лідера Ірану Хаменеї, і його не вдалося знайти. Переговори скасували через кілька годин очікування, коли іранська сторона повідомила Туреччині, що не змогла звʼязатися з Хаменеї.

Джерела журналістів розповіли, що іранський лідер переховується через побоювання замаху.

Верховний лідер Ірану назвав імена наступників

На тлі загострення між Ізраїлем та Іраном верховний лідер Ірану Алі Хаменеї переховується. За даними NYT, він уже встиг назвати трьох імовірних наступників на випадок своєї смерті. Співрозмовники видання кажуть, що аятола хоче забезпечити швидкий та організований перехід влади.

Журналісти з посиланням на іранські джерела стверджують, що сина аятоли Хаменеї Моджтаба, також священнослужителя і близького до Корпусу вартових Ісламської революції у цьому переліку немає. Подейкували, що він був одним з головних претендентів на це місце.

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