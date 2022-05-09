9 травня в Росії проходять паради "побєдобєсія". Однак у багатьох містах скасували авіапаради, над Москвою так і не пролетів літак "судного дня", яким Путін нібито міг натякнути світу на ядерну війну.
Пропагандистські ЗМІ РФ повідомляють, що паради авіації в Москві та інших містах скасували нібито через "погану погоду".
Однак відомо, що в столиці країни-агресора так званої "поганої погоди" не спостерігалося. У Москві було похмуро, але ні ураганів, ні шквального вітру там не було.
Паради авіації також скасували в Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Новосибірську, Самарі та Мурманську. Ні в одному з цих міст, судячи з сайтів з прогнозами погоди, не було навіть дощу.
На параді в Москві міг з'явитися літак "судного дня" -І л-80, який може перевозити вище керівництво Росії в разі ядерної війни. ЗМІ припускали, що їм Путін загрожуватиме миру. Однак "судного дня" на параді не було.
За інформацією інсайдера InformNapalm з Москви, парад авіації скасували через те, що той самий літак "судного дня" просто не зміг злетіти.
"Один з інсайдерів InformNapalm в Москві повідомляє, що нібито реальною причиною скасування повітряної частини параду стала діагностована несправність літака судного дня", - повідомляється в Telegram-каналі волонтерського проекту.
Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що літак "судного дня" помічали над Москвою. Саме їм Путін, за даними Reuters, міг "попереджати" Захід про загрози початку ядерної війни.