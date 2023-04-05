При цьому близько 80% українців мають до громадян РФ негативне ставлення, 14% - нейтральне і ще 7% не визначились.

В Україні наразі залишається 2% населення, яке все ще позитивно ставиться до росіян.

Про це йдеться у повідомленні Центру Разумкова з посиланням на результати соціологічного опитування, проведеного з 22 лютого по 1 березня 2023 року. "Якщо у квітні 2014 року відносна більшість (45%) українців висловлювала позитивне ставлення до громадян Росії, а у червні 2017 року 42,5% — нейтральне, то, за даними останнього опитування, лише 2% респондентів висловлюють до них позитивне ставлення, 77% — негативне, 14% — нейтральне", - йдеться у повідомленні.

Згідно з оприлюдненими даними, 7% опитаних не визначились зі своїм ставленням до росіян.

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Позитивне ставлення до громадян Росії висловлюють по 4% жителів східного і південного регіонів, 2% жителів — центрального регіону і 0% жителів — західного регіону. Негативне ставлення — відповідно 70%, 56,5%, 80% і 84%.

Серед тих, хто спілкується вдома переважно українською мовою, позитивне ставлення до громадян Росії висловлюють 0,6%, серед тих, хто спілкується російською — 5%, негативне ставлення — відповідно 82% і 59,5%.

Переважна більшість (97%) респондентів негативно ставляться до уряду та Державної думи Росії.

Відповідаючи на запитання про ставлення до іноземних держав, про негативне ставлення до Росії сказали 94% респондентів. На другому місці негативних відгуків – Білорусь з 81%, за нею – Іран (73,5%), Китай (60%) та Угорщина (46,5%).

Позитивне ставлення найчастіше респонденти висловлюють до Польщі (94%), Великої Британії (91%), Литви (91%), Естонії (90%), Латвії (90%), Канади (90%), Чехії (88%), США (88%), Нідерландів (86%), Франції (86%), Німеччини (85%), Молдови (82,5%), Словаччини (82,5%), Ізраїлю (75%), Японії (74%), Туреччини (72,5%), Грузії (70%), Румунії (69%), Вірменії (66%), Азербайджану (65%). Відносна більшість (46%) позитивно ставляться до Індії.

***Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Опитування проводилось методом face-to-face на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії.

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