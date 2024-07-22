"На президентських перегонах в США у Гарріс такі ж шанси, як у Байдена", - американіст Владислав Фарапонов

Президент США Джо Байден припинив свою участь у президентських перегонах. Наскільки високі шанси очолити країну у його віце-президентки Камали Гарріс, УНІАН розпитав політолога-американіста Владислава Фарапонова.

Знятися з передвиборчих президентських перегонів чинного президента США Джо Байдена соратники закликали одразу після його невдалих дебатів з конкурентом від республіканців, колишнім президентом США Дональдом Трампом. Проте, за даними різних джерел в американських медіа, робити це він не хотів. Чи то впливала впевненість у своїх силах, чи то переконання в цьому від найближчого оточення.

Згодом Джо Байден заявив, що може зробити це лише за умови погіршення свого здоров’я. І на минулому тижні президент США зізнався, що в нього вкотре діагностували Covid. А вже 21 липня Байден оголосив про зняття своєї кандидатури з президентських перегонів.

Хтось вважає, що зробив він це запізно – мовляв, тепер демократам буде важко визначитись зі своїм кандидатом і забезпечити йому потрібний рівень підтримки (адже вибори відбудуться вже в листопаді поточного року).

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А хтось переконаний, що перемогти Трампа демократам під силу й з кандидаткою, яку "цілком підтримує" Байден – його віце-президенткою Камалою Гарріс.

Про сюрпризи президентських перегонів в США УНІАН поспілкувався з політологом-американістом Владиславом Фарапоновим.

Пане Владиславе, чи можемо вже зараз говорити, що на з’їзді Демократичної партії в США буде підтримана кандидатура віце-президентки Камали Гарріс, яку запропонував Джо Байден, зійшовши з передвиборчої дистанції?

Дуже малоймовірно, що на з’їзді буде проголосована інша кандидатура, ніж Гарріс. Тобто, вже до конвенції буде чітко зрозуміло, хто буде кандидатом від демократів, а під час її проведення відбудеться лише формалізація цього рішення.

Конвенція затверджує результати праймеріз. Тому проблем з легітимізацією Гарріс проблем не буде. Адже, голосуючи за Байдена на праймеріз, громадяни, фактично, і так підтримували віце-президентку США, з якою він переміг на минулих виборах.

Тобто, не вартоочікувати якихось чергових сюрпризів, приміром, висунення Мішель Обами?

У США іноді навіть адміністрації певного президента називають подвійним прізвищем (Трамп-Пенс, Байден-Гарріс). Тому Байден не міг не підтримати Камалу Гарріс. Також, як правильно зазначають деякі колеги, кошти, які Байден отримував як пожертви (а це 240 мільйонів) може витрачати лише Гарріс. Натомість без цих коштів вести кампанію так пізно мало хто погодиться.

Але головне питання на конвенції буде зводитись до того, хто буде "віце". Формально, до з’їзду демократи можуть думати. Але не виключено, що ми не дізнаємося ім’я кандидата у віце-президенти від демократів.

Ви згадали про те, що мало хто погодиться починати передвиборчу кампанію так пізно. Проте, чи затримка зі вступом у кампанію Гарріс не вплине на її результати? Говорять, що в неї все ж рейтинги підтримки нижчі, ніж в Байдена.

Наразі у неї різниця у рейтингах з Байденом не надто велика. І, коли пройдуть опитування за деякий час, без шансів того, що Байден балотується, результати можуть бути геть іншими.

Треба розуміти, що всі опитування, які проводилися раніше, були з позицією, що Байден бере участь в перегонах. Американські виборці тоді не могли передбачити вихід Байдена з виборчої кампанії. Тому результати опитування щодо інших кандидатів від партії можна називати досить умовними. Треба почекати кілька тижнів, коли з’являться нові опитування. І тоді електоральні вподобання щодо Гарріс будуть більш зрозумілими.

Думаю, що загалом в неї такі ж шанси, як у Байдена. Однак, як я вже сказав, тут дуже важливо, хто буде з нею як кандидат у віце-президенти.

Чому це питання таке важливе?

Бо є проблема тих штатів, які хитаються. Тих, хто не постійно голосує за одну з партій, а підтримують різних кандидатів – то від демократів, то від республіканців. Якщо Камала Гарріс обере [віце-президенти] когось саме з таких штатів, зокрема, приміром, губернатора Пенсильванії Джошуа Шапіро, то це може вплинути на загальний результат в листопаді.

Загалом голосування, які відбуваються останнім часом у США, є доволі протестними. Тобто, грубо кажучи, виборці підтримують певного кандидата, щоб не підтримувати його опонента. Наприклад, голосують за будь-кого з демократів, щоб не голосувати за Трампа…

Зараз у демократів ще є достатньо часу, щоб активізувати виборців, дати імпульс кампанії. Все-таки заміна кандидата на виборах президента - це не рядова подія в сучасній американській історії.

Якщо говорити про електоральні вподобання, на посаді президента США ще ніколи не було жінки, до того ж темношкірої. На вашу думку, це спрацює "за" чи "проти" неї?

Хоча афроамериканці і жінки є досить важливими в США для будь-якого кандидата, заледве це принесе якісь додаткові козирі демократам. Тут все не просто. Але в цьому питанні є певна еволюція.

Дивіться, у 2016 році Трамп дійсно не отримав суттєву - на яку він сподівався - підтримку виборців-жінок. У 2020 році він також не отримав таку серйозну підтримку. Але, тим не менше, зараз багато жінок-республіканок підтримують Трампа. Тому це - змагання за ключову аудиторію і для Трампа, і для демократів.

В разі балотування Каміли Гарріс на виборах президента США і її перемоги, чи продовжать Штати потужну підтримку України?

Поки що дуже складно про це казати. Насправді, Гарріс дуже мало займалася зовнішньою політикою. Вона була на конференції з питань безпеки декілька разів, але не більше. Про її особисті погляди у зовнішній політиці відомо дуже мало, тому що вона на зовнішньополітичних подіях не була аж такою самостійною фігурою, а озвучувала необхідні речі.

І останнє питання. Після того, як Джо Байден оголосив, що знімається з президентських перегонів, його опонент Дональд Трамп та частина республіканців почали закликати його покинути посаду президента країни. Для чого розгортається ця кампанія?

Справді багато республіканців, зокрема, і спікер Палати представників США закликав президента Джо Байдена негайно піти у відставку. Такі заклики звучать і від деяких республіканців в юридичному комітеті палати представників, та в інших комітетах. Однак я не думаю, що демократи підуть на ще один такий важливий сюрприз під час виборів.

Але чому такі заклики взагалі лунають? Бо республіканці хочуть ослабити всю адміністрацію Байдена. Демонстрація хаосу вигідна опонентам демократів, адже республіканці таким чином показують, що демократи навіть не можуть домовитися, хто має керувати країною. Тому, мовляв, на президентських виборах треба голосувати за Трампа.

І, крім того, не треба забувати, що в США також ще будуть вибори до палати представників і до сенату. Тож республіканцям хочеться продемонструвати нібито неспроможність керувати країною не тільки з боку Байдена, але й з боку всієї його партії.