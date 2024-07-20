У команда Трампа вважають, що у такому разі Байден не може залишатись Верховним Головнокомандувачем.

Кандидат екс-очільника США Дональда Трампа у віцепрезиденти Джей Ді Венс натякнув, що у разі зняття американського президента Джо Байдена з виборів вимагатимуть його дострокової відставки.

З відповідною заявою Венс виступив на тлі чуток про те, що Байден може відмовитись від участі у виборах через зростаючий тиск однопартійців.

"Якщо когнітивні функції Джо Байдена не дозволяють йому балотуватися для переобрання, тоді вони явно не дозволяють йому і залишатися Верховним Головнокомандувачем. Як може хтось із демократів, які підштовхують його до зняття з виборів, щиро стверджувати, що він має далі залишатися президентом?", – заявив Ді Венс у соцмережі Х.

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Вибори у США

ЗМІ писали, що після невдачі Байдена на дебатах с Трампом, понад 160 впливових членів Демократичної партії звернулися до президента із закликом відмовитися від участі у виборах.

Байден сказав, що питання щодо його віку та фізичної форми є "законними" напередодні виборів, але він перебуває у кращій фізичній формі, ніж його суперник Дональд Трамп.

Згодом Байден заявив, що може відмовитися від участі у виборах, якщо виникнуть серйозні проблеми зі здоров'ям.

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