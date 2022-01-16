"Непроханий" гість: чи піде Росія з Казахстану

Сотні розстріляних, тисячі арештованих, чужі військові для "придушення протестів" та питання, які ніби висять у повітрі, - як висадка російського десанту в Казахстані - за три з половиною тисячі кілометрів від Києва - може вдарити по Україні?

Початок протестів у Казахстані

Поки європейці (і українці також) відходили від святкування Нового року, в казахському місті Жанаозен на початку січня спалахує протест. Автомобільний газ, яким так багатий Казахстан, раптом подорожчав удвічі.

"Такої кількості людей одночасно на площі не виходили, напевно, ніколи", - розповідає ТСН.Тижню свідок цих подій Аян Шаріпбаєв.

За його словами, люди вийшли від повної безнадії, адже їм часто ледве вистачає на життя.

Для України ціни смішні – пропан-бутан з 60-ти тенге став 120, тобто з 3,5 гривень доріс до 7 гривень за літр палива. Адже на наших заправках газ коштує 19 гривень.

Однак річ у тім, що Жанаозен - місто нафтовиків, і хто-хто, а вони знають, що і скільки має коштувати. І головне - кому йде навар. Саме тому економічний протест швидко доповнився гаслами: "Шал, кет!". З казахської це "Діду, йди геть!". Пояснювати, що то за дід, не треба було нікому.

Вічний правитель

Нурсултан Назарбаєв очолював країну тридцять років. Пережив всіх, хто захопив владу після розпаду Радянського Союзу.

Та Назарбаєв - це не стільки людина, скільки клан, якому належить і влада, і силові структури, і всі багатства країни.

"200 млрд доларів – статки самого Назарбаєва в США, в офшорах…", - розповів ТСН.Тижню представник казахстанської опозиції Ермек Наримбай.

Приміром, молодша дочка Нурсултана Алія Назарбаєва легко виклала 300 мільйонів доларів на хатинку у Лондоні та приватний літак. І це - лиш одна транзакція, яку помітила Британська преса.

Тридцять років Назарбаєв успішно маневрував між трьома родоплемінними жузами всередині країни, та між Китаєм, Росією й ісламським світом ззовні. Побудував тисячі пам’ятників самому собі. І головний з них - штучно перенесена столиця з Алмати в колишній Целіноград, який став Нурсултаном.

Здається, він мав правити вічно. "У нас 30 років влада випалювала прояви іншого мислення, знищувались незалежні медіа і так далі", - розповів ТСН.Тижню Аян Шаріпбаєв.

Спецоперація "Наступник"

Та раптом – несподіванка: спецоперація "Наступник". У 2019 році президентом офіційно стає нікому невідомий Касим-Жомарт Токаєв. Але лідер нації пішов не зовсім – очолив Раду національної безпеки – структуру, якій підпорядкували усі важелі впливу в країні.

Ба більше, на важливі зустрічі Токаєв з Назарбаєвим їздять парочкою. Володимир Путін, до якого теж навідувались, навіть забув ім’я офіційного президента. Бо… не важливо.

А ось що Путін не забув, так це миттєво відреагувати на запрошення Токаєвим до себе в країну чужого війська. Те, що не вдалося провернути з Януковичем в Україні у 2014 році, вдалося в Казахстані з Токаєвим у 2022-му. Добровільна окупація. Російський десант на фоні кривавого побоїща – те, що надовго закарбується в пам’яті казахів.

"Вжиті по лінії ОДКБ заходи ясно показали, що ми не дозволимо розкачувати ситуацію у себе вдома і не дамо реалізувати сценарій так званих кольорових революцій", - заявив Путін.

Все, звичайно, подають як діяльність ОДКБ - Організації колективної безпеки, створеної з шести країн як своєрідне антиНАТО. Туди увійшли ще живі авторитарні режими колишнього СРСР - Казахстан, Росія, Узбекистан, Вірменія, Киргизстан, Таджикистан. От, ніби й захистили. Але… від кого?

"Ми розуміємо, що загроза казахстанській державності, яка зараз виникла, викликана не стихійними протестами, а тим, що ситуацією скористались деструктивні внутрішні та зовнішні сили", - запевнив усіх Путін.

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І тут треба говорити про ще одну спецоперацію, яка дозволила Кремлю поставити чобіт своїх солдат на чужій території. Мова йде про організований кримінал, прямо випущений з в'язниць. І завезені організовані групи.

В якийсь момент мирний протест, який підтримали в різних куточках країни, зокрема багатій Алмати, переростає у справжнє криваве побоїще. А головну картинку створюють мародери.

"Це швидко переросло в хаос. Почали підпалювати машини, стріляти… Усе місто знищили, нічого не залишили… Навіть зняли одяг з манекенів у вітринах… В руках були бити, арматура… Вони моєї мови не розуміли", - розповів ТСН.Тижню один з очевидців цих подій, гід із Алмати, активний учасник протестів Айдин.

"Адмінбудівлі стоять, як після бомбардування. Наша мерія затягнута чорним. Офіс правлячої партії, резиденція президента… Я там був, коли туди увірвались на КАМАЗі, бачив, як ламали паркан", - каже ТСН.Тижню ще один свідок з Казахстану Аян Шаріпбаєв.

За його словами, відомі в Україні "тітушки" в Казахстані стали на голову ефективнішими і послідовно дискредитували саму ідею протестів.

"Де Назарбаєв? Ось, ми знаємо, що його брат втік. Він контролює митницю з Китаєм. А це – мільярдні доходи. Адже там величезний потік. І, звісно, щоб контролювати ринки, потрібні свої охоронні підприємства", - розповідає ТСН.Тижню Аян.

Далі в мережі з’являється відео: поліцейські, а поруч з ними - озброєні люди в чорному. Токаєв робить заяву, що, мовляв, в країні - тисячі закордонних терористів. Тіл яких, щоправда, не знайшли, бо бойовики викрали їх із моргів. Дурніше пояснення від президента країни годі й уявити. Але тут головне – результат. І досвідчені ляльководи його Токаєву забезпечили.

"Чому поліція фактично втекла та здала місто? Чому дала можливість для мародерства? А для цього досить мати одну невеличку групу озброєних людей", - каже ТСН.Тижню директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

Погромів не любить ніхто, і всі, хто спочатку підтримав революцію, відсахнулися. Краще тиран, ніж таке…

То чи не сама Росія намагалася дестабілізувати ситуацію в Казахстані? Адже якось так сталося, що вигоду від казахської трагедії отримав лише Кремль. Нурсултан Назарбаєв був важковаговиком і вкрай незалежною фігурою для планів Путіна. Токаєв же своїм існуванням тепер завдячує російським штикам. Найпряміше про наміри Росії, як завжди, сказав Жириновський. Мовляв, більшість територій Казахстану передав Сталін, своєї території у них небагато. Тож казахи, на його переконання, "завжди жили в страху, що доведеться колись повертати".

Чи лишить Кремль усіх у спокої

А поки в Казахстані відновлюють міста після сутичок, в Україні не вщухають питання: як події на сході вплинуть на нашу безпеку і на нашу економіку?

Невтішні результати подій в Казахстані вже є. Наприклад, пішли в гору ціни на уран. Хтось скаже, ну, то й що? Однак саме він змушує працювати зокрема і українські АЕС. Якщо ціни й далі будуть рости, то, цілком ймовірно, ми скоро отримаємо платіжки з новими сумами. І вони нас геть не порадують.

Крім того, Казахстан - ще й серйозний гравець на нафтогазовому ринку. Щоправда досі всі спроби України купувати газ там натикались на російську блокаду.

"Економічні стосунки між Україною та Казахстаном не є критично важливими. Але зрозуміло, що це посилює негативні очікування ринку. Це може відбитися на ціні на нафту, на ціні на інші енергоносії… Це – спекулятивні речі. Потім, після стабілізації, воно відскакує на попередній рівень", - розповідає ТСН.Тижню Ігор Семиволос.

Але, лише за умови, що Токаєв не стане повною маріонеткою в руках Росії. А загроза є. Токаєва охороняють росіяни і наказ стріляти прийшов від Путіна, -сказав виданню "Зальбург нахріхтен" ексголова Комітету національної безпеки Казахстану Альнур Мусаєв, який переховується у Відні: "… президент Росії Володимир Путін сказав Токаєву, що він повинен діяти жорсткіше, ніж білоруський правитель Олександр Лукашенко. І віддати наказ стріляти. Токаєв ініціював окупацію країни, а тепер є "абсолютною маріонеткою" Росії".

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Ніщо не змінилося навіть на після закликів з казахської столиці до військ ОДКБ покинути країну.

"Сучасна історія вчить нас одного уроку: якщо росіяни вже прийшли до тебе додому, іноді дуже важко змусити їх піти", - нагадав усім Держсекретар США Ентоні Блінкен.

І це - найгірша обставина. Путін відчув себе на крок ближче до своєї маніакальної ідеї - Радянського Союзу-2.

Ніна Грушецька, Тимофій Кощій, Андрій Марченко