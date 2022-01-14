Цього разу російський лідер сказав щось незрозуміле. Федеральні канали взагалі вирішили вирізати курйозний момент з трансляції.

Президент Росії Володимир Путін знову не зміг правильно назвати ім'я президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва.

На зустрічі з російським міністром оборони Сергієм Шойгу, обговорюючи ситуацію з військами ОДКБ у Казахстані, замість імені казахстанського лідера Путін виголосив щось незрозуміле, схоже на "Касам Жем... Кемельїча Токаєва".

"Миротворчі сили ОДКБ зіграли дуже важливу роль у стабілізації ситуації в Казахстані - нашого найближчого партнера, союзника, це оцінка самого президента Казахстану Касам Жем... Кемельїча Токаєва", - сказав президент Росії.

Курйоз зберігся у трансляціях деяких ЗМІ, зокрема, "РБК".

При цьому російські федеральні канали помилку Путіна вирішили не показувати. Приміром, "Перший канал" просто видалив незрозумілу фразу, зробивши перебивку на кадр з Шойгу.

Це вже вдруге за останній час, коли Путін плутається в імені казахстанського лідера. Як повідомляв УНІАН, раніше президент Росії не зміг коректно назвати ім'я Касима-Жомарта Токаєва, коментуючи ситуацію у країні під час онлайн-засідання Організації Договору про колективну безпеку.

Тоді російський президент назвав свого казахстанського колегу "Кемель Жомартович Токаєв". На відео можна помітити, як Путін говорить прискорено, щоб присутні не звернули увагу на те, що він забув ім'я.

Ймовірно, президента Росії плутає по батькові Токаєва - Кемелевич.

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