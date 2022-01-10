Ситуація в Казахстані вже призвела до стрибка цін на уран.

Події в Казахстані можуть призвести до стрибка цін на електроенергію, вироблену на атомних електростанціях, а також на газ.

Про це в коментарі УНІАН розповіли експерти.

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Кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський вважає, що складною є ситуація з поставками скрапленого газу з Казахстану, який постачав в Україну близько третини скрапленого газу, споживаного в нашій країні.

"Хоча останнім часом поставки були скорочені через зростання попиту на газ в самому Казахстані, проте подальше скорочення або повна зупинка поставок може призвести до дефіциту скрапленого газу в Україні і зростання цін", - сказав Хмелевський.

При цьому, експерт вважає, що події в Казахстані викликали зростання цін на уран, який є складовим палива для атомних електростанцій. А значить може вирости і вартість самої електроенергії.

"Казахстан видобуває близько 40% світового видобутку урану. Тому події в Казахстані вже призвели до стрибка цін на уран на світових біржах. Це може призвести до зростання вартості палива для АЕС, яке купує Україна, а отже і до зростання цін на електроенергію", - пояснив він.

Своєю чергою, голова ради з питань іноземних інвестицій та економічного розвитку України Роман Бабицький зазначив, що Казахстан є великим постачальником нафти на світовий ринок, і якщо революційна ситуація незабаром не буде врегульована, це буде загрожувати обмеженням поставок і нафти в тому числі.

"Сама Україна не постраждає критично від обмеження поставок нафти, від неї більше залежить Європа. Але нафта, своєю чергою, потрібна для створення енергоресурсу, з яким сьогодні в Європі велика криза. І ось це вже сильно відіб'ється на Україні. Може статися, що ціна 54 грн за кубометр газу ще не була верхнім лімітом, ціни на електроенергію також можуть підскочити", - сказав Бабицький.

Експерт додав, що самі по собі події в Казахстані не мають критичної ваги для світу. Але в Україні склався цілий ряд загрозливих факторів для енергетики та економіки.

Ситуація в Казахстані: