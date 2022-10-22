Більша частина військової техніки Молдови походить із радянських часів і потребує термінової заміни.

Як передає Радіо Свобода, про це заявив міністр оборони Молдови Анатолій Носатий.

Він додав, що гроші, виділені урядом на оборону, невеликі, але все одно важливі для недофінансованої і недостатньо оснащеної армії країни.

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"Приблизно 90 відсотків (військової техніки) радянського походження і датується 1960-1980-ми роками, і вона гостро потребує не модернізації, оскільки ви не можете модернізувати ЗІЛ-131 (військову вантажівку) чи зенітну систему, виготовлену в 1970-х роках", – сказав міністр.

Він також зазначив, що 0,5 відсотка ВВП, які уряд виділяє на оборону (приблизно 25,5 мільйона доларів), хоча й невеликі, все ж дуже важливі для реалізації проектів модернізації.

Раніше цього місяця міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт відвідала Молдову і заявила, що Берлін готовий надати Кишиневу безпілотники й інше військове обладнання.

Позиція Молдови по війні в Україні

У кінці липня Молдова не дозволила в'їзд на територію своєї країни офіцерам так званого оперативного угруповання російських військ, що базується в Придністров'ї.

Після цього у "МЗС" Придністров'я заговорили про наміри приєднатися до Росії.

Влітку керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що Україна готова допомогти Молдові позбутися російських окупаційних військ у Придністровському регіоні.

У вересні президент Молдови Майя Санду попередила, що позбавлятиме громадянства тих, хто братиме участь у війни проти України на боці РФ.

Під час обстрілу України 10 жовтня, три російські крилаті ракети РФ порушили повітряний простір Молдови. Після цього влада країни заявила про намір купити системи протиповітряної оборони.

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