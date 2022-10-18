Спікер парламенту країни Ігор Гросу заявив про необхідність купити системи ППО.

Влада Молдови заявили про намір купити системи протиповітряної оборони. Заява прозвучала на тлі порушення повітряного простору країни російськими ракетами.

Про це повідомляє видання NewsMaker.

За словами спікера парламенту Молдови Ігор Гросу, Москва досі не визнала порушення повітряного простору країни, що говорить про необхідність зміцнювати обороноздатність країни.

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"Ми ще раз зрозуміли, що повинні вкладати в наші системи оборони. Остання заява міністра оборони говорить про те, що Росія, на жаль, не поспішає визнавати цей факт (порушення повітряного простору Молдови – УНІАН). Нас це не дивує. Це тільки підкріплює наше рішення шукати можливості для того, щоб ми не тільки могли відстежувати ракети і літальні апарати, що порушують наш повітряний простір, але і могли задіяти системи, що припиняють такі спроби", - заявив політик.

При цьому він не вказав, скільки потрібно грошей на покупку систем ППО, цим питанням займуться представники Міноборони.

"Я не можу назвати вам цифру. Військові повинні провести необхідну оцінку і запропонувати рішення, яке, так, буде коштувати дорого", - підсумував Гросу

Ракетні удари по Україні 10 жовтня - що відомо

Вранці 10 жовтня вибухи пролунали відразу в декількох областях зокрема у Львівській, Харківській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Київській та інших - ворог здійснює масовану атаку на Україну.

Коментуючи ракетний удар РФ, президент України Володимир Зеленський заявив про загиблих і постраждалих людей: "229-й день повномасштабної війни. 229-й день нас намагаються знищити і стерти з лиця землі".

При цьому міністр закордонних справ Молдови ніку Попеску заявив, що 10 жовтня три крилаті ракети РФ порушили повітряний простір Молдови. Попеску уточнив, що Молдова рішуче засуджує порушення її повітряного простору і уточнює, що ракети зайшли в повітряний простір його країни під час масованої ракетної атаки на Україну.

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