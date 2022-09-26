Санду пояснила, що в першу чергу розглядається можливість відкликання громадянства у тих, у кого є подвійне громадянство - російське і молдавське.

Президент Молдови Майя Санду попередила, що позбавлятиме громадянства жителів країни, які беруть участь у війні Росії проти України на боці агресора.

Як заявила вона за підсумками засідання Вищої Ради безпеки, громадяни Молдови, які братимуть участь у війні Росії проти України на боці окупантів, можуть бути позбавлені громадянства.

"Є ризик мобілізації громадян Молдови в східних районах Молдови (невизнане Придністров'я - УНІАН). Ми розглядаємо можливість відкликання громадянства у громадян, які володіють тільки громадянством Молдови і будуть виступати у військовому конфлікті на боці агресора", - заявила Санду. Відео дня

Вона додала, що поки немає підтвердження інформації про мобілізацію в цьому регіоні, але влада попереджає про покарання для тих, хто буде мобілізований і буде виступати на боці Росії.

Президент пояснила, що в першу чергу розглядається можливість відкликання громадянства у тих, у кого є подвійне громадянство - російське і молдавське.

Також Санду зазначила, що наразі ризик застосування ядерної зброї "малоймовірний, але не неможливий". Тому Уряд отримав рекомендацію Радбезу перевірити ступінь готовності установ і населення до подолання наслідків можливих ядерних катастроф.

Позиція Молдови щодо війни РФ і України

Як писав УНІАН, раніше Міністерство закордонних справ Молдови не дозволило в'їзд на територію своєї країни російським військовим. Йдеться про оперативну групу, що базується в Придністров'ї.

Після цього в Придністров'ї заявили про наміри приєднатися до Росії.

Згодом глава розвідки натякнув на готовність України до розв'язання питання з окупованою Росією територією в Молдові.

Раніше повідомлялося, що Росія намагається вербувати контрактників в Придністров'ї, але поки без особливого успіху. 14 квітня 2022 року влада Молдови звинуватили російську армію в спробі вербування молдавських громадян. Заява прозвучала через кілька днів після того, як Британська військова розвідка повідомила, що Москва намагалася поповнити свої сили в Україні, вербуючи людей в Придністров'ї.

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