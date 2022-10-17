Майя Санду зазначила, що внутрішня безпека країни під контролем.

Росіян, які приїжджають в Молдову, ретельно перевіряють. Внутрішня безпека країни під контролем.

Про це заявила президент Молдови Майя Санду на прес-конференції разом з колегою з Грузії Саломе Зурабішвілі

"Ризики для безпеки сьогодні вище, ніж зазвичай, наші органи застосовують фільтр, який забезпечує, щоб люди з недобрими намірами і прагненням дестабілізувати обстановку не потрапили в країну", - завила Санду.

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При цьому вона запевнила, що внутрішня безпека країни знаходиться під контролем.

Варто відзначити, що в ЗМІ раніше була інформація про те, що чоловіків, які прилетіли з Росії, розгортають на кордоні і відправляють назад. Також з'являлися повідомлення, що росіян, що летять транзитом через Кишинів, не випускають з аеропорту.

Мобілізація в Росії - що відомо

Президент РФ оголосити про "часткову" мобілізацію в Росії 21 вересня. Тоді ж міністр оборони Росії Сергій Шойгу розповів про плани призвати 300 тисяч резервістів. Однак ЗМІ передавати, що реальна цифра в три або навіть чотири рази більше.

Мобілізація в РФ проводилася хаотично: повістки надсилали як померлий, так і багатодітним батькам.

У Росії тисячі чоловіків вирішили втекти від мораторію, виїхавши в сусідні країни. Зокрема, в Фінляндія, Грузію, Вірменію, Казахстан, Монголію. З 30 Вересня Фінляндія закрила кордони для росіян, що біжать від мобілізації, а на кордоні з Грузією, де скупчилися черги, Росія розгорнула пункт мобілізації людей з черги на виїзд з країни.

З кінця вересня з Росії масово почали виїжджати чоловіки призовного віку. До 4 жовтня, за інформацією джерел Forbes, від 600-700 тисяч до майже мільйона громадян виїхали з Росії.

14 жовтня президент РФ Володимир Путін заявив, що "часткова" мобілізація в Росії повинна завершитися найближчим часом, а в російську армію вже призвали 222 тисячі чоловіків.

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